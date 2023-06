WEER. Kans op helder weer in Brussel vanochtend

Dieren­asiel Veeweyde moet katten weigeren door plaatsge­brek: “Denk goed na voor je een dier in huis haalt”

Het dierenasiel kan 25 tot 30 katten opvangen, maar botst momenteel op de limiet. Dagelijks ontvangen ze een tiental telefoontjes, met de vraag of er nog plaats is om dieren achter te laten. Als gevolg ziet Veeweyde zich genoodzaakt om katten te weigeren. Dat, terwijl de subsidies voor een uitbreiding maar 5 procent van de kosten dekken. Via een crowdfunding hoopt het dierenasiel toch enkele renovaties te kunnen uitvoeren.