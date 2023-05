WEER. In Brussel zo goed als helder weer vanochtend

Kankerpa­tiënt Sigurd (57) over de zoektocht naar liefde: “Je zet in je datingpro­fiel niet zomaar dat je palliatief bent”

Net als heel wat mensen wil de 57-jarige Sigurd Vangermeersch genieten van het leven. Liefst met een partner aan zijn zijde. Maar dat is niet evident. Want Sigurd is ziek en palliatief, zo vertelden de dokters hem enkele maanden geleden. Als kankerpatiënt heeft hij het gevoel dat zijn ziekte hem tegenhoudt om zichzelf volledig te smijten in de zoektocht naar liefde. “Datingapps zijn niet gemaakt voor zieke mensen.”