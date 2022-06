WEEKENDTIPS: 5 leuke tips om er dit weekend op uit te trekken in Brussel en de rand: Van een Folkfestival tot het EK Boomklimmen, er is voor elk wat wils

Brussel MIVB en fietsvere­ni­gin­gen vragen aandacht voor verkeers­vei­lig­heid “38 ongevallen tussen fietsers en bus of tram op 1 jaar tijd”

Fietsvereningen Pro Velo, GRACQ en de Fietsersbond zetten samen met vervoersmaatschappij MIVB de eerste stap naar een samenwerking voor meer verkeersveiligheid. Hoewel het aantal ongvallen tussen fietsers en een bus of tram is gedaald in 2021, is er nog een lange weg te gaan. De samenwerking heeft als doel om via verschillende acties de veiligheid te verbeteren. Zo organiseerden ze een eerste initiatief waarbij buschauffeurs en fietsers van rol wisselden.

27 juni