Weekend van de Klant in Brussel: “Vlamingen en Walen herontdekken shoppen in de hoofdstad”

BrusselZaterdag 1 en zondag 2 oktober vond over heel het land het weekend van de klant plaats. In totaal namen 14.000 handelaars deel. Ook in Brussel namen verscheidene handelszaken deel. Een enquête van UNIZO, Comeos en UCM wees alvast uit dat Brussel een populaire trekpleister is voor shoppers buiten de regio.

Een recente consumentenenquête van UNIZO, Comeos en UCM via Checkmarket, leerde ons dat Brussel nog steeds een belangrijke shoppingstad is. Ook voor mensen die er niet wonen. “Een kwart van de bevraagden gaf aan een bezoek gebracht te hebben aan de hoofdstad”, vertelt Anton Van Assche, coördinator voor UNIZO Brussel. Naast cultuur, bleken de handelszaken de voornaamste aantrekking te hebben. “Bijna de helft van de mensen die Brussel bezochten, deed dat specifiek voor het brede en gevarieerde winkelaanbod.”

“Dat zouden we in Brussel meer in de verf moeten zetten”, gaat van Assche verder. “De hoofdstad kreeg zware klappen tijdens de covidperiode. Daar is ze nog steeds niet volledig van herstelt. Daarbij komt ook het feit dat Brussel vaak op een negatieve manier in het nieuws komt. Desondanks waren we wel aangenaam verrast door de resultaten van de bevraging. We zagen dat de mensen blijven komen om te shoppen. Heel belangrijk ook, voor de grootste stad van het land. Maar we werken wel dat het aantal bezoekers niet evenredig verdeeld is. De meeste mensen trekken naar de Nieuwstraat, of de winkelstraten in hartje Brussel. De handelswijken in bijvoorbeeld Sint-Gillis of Elsene moeten het meer hebben van lokale klanten. Daar zouden we meer op kunnen inspelen. Goed voor de plaatselijke handelaars, maar ook fijn voor de klanten om eens een nieuwe buurt te ontdekken.”

Fysiek winkelbezoek

Een uitdaging voor die andere handelswijken, is het parkeerbeleid. “Het circulatieplan, daar wennen de mensen wel aan”, denkt van Assche. “Met de GPS of Google Maps en Waze blijft navigeren door Brussel wel doenbaar. Maar parkeren is toch nog iets anders. De randparkings en het openbaar vervoer zijn een optie, maar niet de meest ideale voor mensen die veel spullen willen kopen. Zeker voor de handelswijken buiten het centrum blijft parkeerplaats belangrijk. Nu zien we dat 75 procent van de plaatsen door bewoners wordt gebruikt, en wat overblijft beperkt en duur is. De auto is nog steeds een belangrijk vervoersmiddel. Beleidsmakers zouden de lokale handelaars meer moeten betrekken in hun parkeerbeleid, om samen naar een evenwicht te zoeken.”

“Van het circulatieplan merken we niet zoveel”, vertelt Lawrence (40). Hij baat het zaakje ‘Manneke’ uit, enkele passen verwijderd van de Grote Markt. “We zijn verkopen verschillende producten, bier, decoratie, cadeaus, noem maar op, gemaakt door kleine, Belgische leveranciers. Ons cliënteel verplaatst zich dus voornamelijk met de fiets of het openbaar vervoer, of het zijn toeristen. Maar ik kan me wel voorstellen dat andere handelswijken daar wat moeite mee ervaren. Dat het aantal bezoekers terug toeneemt, dat merken we wel. Of ze specifiek van Vlaanderen of Wallonië komen kan ik moeilijk zeggen, onze klanten bestaan ongeveer voor de helft uit Belgen en de helft toeristen. Maar het is in ieder geval een positief gegeven dat er terug meer Belgen onze stad bezoeken.”

Wat van Assche nog wil meegeven aan shoppers tijdens het Weekend van de Klant: “Tijdens het Weekend van de Klant verrassen de winkeliers cliënteel met een leuke actie of klein cadeautje, om hen te bedanken of iets te laten ontdekken. Maar als klant is het ook belangrijk om fysiek een winkel binnen te stappen. Online winkelen is makkelijk, maar je mist er de ervaring en sociale aspecten door, die nochtans ook heel belangrijk zijn. Lokale handelaars spelen een cruciale rol in de buurt. Door hen te ondersteunen help je dus niet alleen de zaakvoerders vooruit, maar de wijk in zijn geheel.”

