Week nadat schip Budabrug ramt, is scheepvaartverkeer hersteld: voor zachte weggebruikers en wegverkeer wel nog omleiding

Het waren hallucinante beelden vorige week vrijdag: in Neder-over-Heembeek, pal tegen de grens met Vilvoorde, ramde een schip de Budabrug. “Gelukkig waren er op dat moment geen voetgangers op de brug, want zij hadden de aanvaring niet overleefd”, klonk het bij Sylvain Godfroid, woordvoerder van de Haven van Brussel. Maar de gevolgen waren wel groot. Het scheepvaartverkeer lag stil en voetgangers, fietsers en wegverkeer mochten niet meer over het brugdek.

300 ton

Sinds vrijdagnamiddag 13.45 uur is het scheepvaartverkeer wel opnieuw mogelijk. “Dit omdat het beschadigde brugdek, dat een gewicht van 300 ton heeft, weggehaald werd”, aldus Godfroid. “Er moest eerst nog nagegaan worden of er geen stukken van de brug in het water lagen alvorens er opnieuw schepen door mochten, maar dat was niet het geval. We zijn opgelucht dat de Haven van Brussel nu opnieuw bereikbaar is. Gelukkig lagen de bouwbedrijven deze week nog stil en hadden andere bedrijven aangegeven dat ze tot eind deze week voldoende petroleum in reserve hadden, dus de hinder viel al bij al nog mee. Langer had dit evenwel niet mogen duren.”