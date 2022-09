“We worden uitgeperst als citroenen”: Personeel Delhaize legt werk neer, zeven winkels gesloten in Brussel

BrusselZeven winkels van keten Delhaize zijn vandaag gesloten in het Brusselse nadat het personeel het werk neerlegde. De medewerkers staken er uit onvrede over het sociaal overleg dat maandagavond mislukte. Onder meer het filiaal Hankar in Oudergem blijft vandaag gesloten, werknemers verzamelden er zich vanochtend om 6 uur om de toegangsdeuren te blokkeren.

In 2019 vond bij Delhaize een herorganisatie plaats om de winkels efficiënter te laten werken. Er kwamen onder meer polyvalente ploegen met personeel dat flexibeler kon worden ingezet. Verder werd ook een vliegende ploeg in het leven geroepen om afwezigheden in winkels op te vangen. Alleen de socialistische vakbond BBTK ondertekende de cao die alles regelde, maar de vakbond zegde de cao dit voorjaar op. Daarop volgde maandag een verzoeningsvergadering, maar die draaide op niets uit. Daarom legden werknemers in verschillende Brusselse winkels vandaag het werk neer. Het gaat om de winkels Boondael in Elsene, Chazal in Schaarbeek, Mutsaard in Laken, Charles Woeste in Jette, Hankar in Oudergem, Charles Quint in Sint-Agatha-Berchem, Roodebeek in Sint-Lambrechts-Woluwe en Karreveld in Molenbeek.

De deuren van Delhaize Hankar in Oudergem gingen vandaag niet om 8 uur open zoals voorzien. Om een duidelijk signaal te geven, vatten een aantal werknemers post voor de ingang, voor hen moet er absoluut iets veranderen, en liever vandaag dan morgen. “Veel personeelsleden vallen ziek omdat ze de werkdruk niet meer aankunnen. Al zes maanden kaarten we aan dat we zo niet verder kunnen blijven werken, maar we worden niet gehoord”, klinkt het bij Delhaize Hankar. David (51) uit Hoeilaart werkt al 30 jaar in het Delhaize filiaal aan de Lucien Outersgaarde in Oudergem. De situatie is volgens hem al langer onhoudbaar, en de directie doet er weinig aan. Er is een gebrek aan aandacht voor het personeel en de directie zou een vliegend team moeten oprichten om personeel dat uitvalt op te vangen. “We worden gewoon uitgeperst als citroenen”, vertelt David verontwaardig aan de ingang van het filiaal waar hij al jaren trouwe werknemer is. Samen met zijn collega’s blijft hij nog tot vanavond op post aan de toegangsdeuren van het filiaal om klanten weg te sturen. Die zijn duidelijk niet op de hoogte van de staking, enkele studenten uit de buurt reageren verrast: “We wisten niet dat de supermarkt gesloten was, we zullen onze lunch dus ergens anders moeten zoeken.”

Volledig scherm Delhaize Hankar in Oudergem staakt: David (51) uit Hoeilaart werkt al 30 jaar bij Delhaize © csd

Woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize bevestigt de staking. Woensdagnamiddag gingen negen winkels in eigen beheer dicht in de Brusselse regio en ook vandaag is er hinder. “Op dit moment zijn er in de Brusselse regio zeven supermarkten niet toegankelijk voor de klanten.”

Volgens vakbondssecretaris Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB begint de situatie te “escaleren”. “Het wordt onhoudbaar. Het toont aan dat de mensen geen geduld meer hebben. Er moet iets gebeuren. Een nieuw overleg met de directie .”

