Wat te doen in Brussel: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is Brussel als centrum van Europa de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de hoofdstad: van historische gebouwen en monumenten met internationale uitstraling tot onze nationale trots. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

1. Atomium

Volledig scherm Het Atomium is het symbool van ons land. © rr

Het Atomium is het icoon van België. Het bouwwerk met de negen bollen werd opgetrokken voor de wereldtentoonstelling van 1958. Die lokte 41 miljoen mensen naar Brussel. De creatie van André Waterkeyn bulkt van de symboliek. Het moet een ijzerkristal voorstellen, maar dan 165 miljard keer groter. Elke bol staat voor een ijzeratoom, maar ook voor een van de negen provincies die ons land toen kende. Uiteraard kan je ook binnen gaan kijken. Helemaal bovenaan heb je een prachtig zicht over de stad.

Waar? Atomiumplein 1, Laken

Wanneer? Elke dag van 10 tot 18 uur

Prijs? 16 euro

Meer info vind je hier.

2. De Marollen

Volledig scherm In de schaduw van het Justitiepaleis liggen de Marollen. © visit.brussels - Jean-Paul Re

Voor de echte Brusselse sfeer moet je naar de Marollen, een wijk die staat voor authenticiteit en diversiteit. Het is dan ook dé volkswijk bij uitstek, met een mix van talen en bedrijvigheid. Zo ben je er aan het juiste adres om nog echt Brussels te horen, maar net zo goed voor andere talen van over de hele wereld. Traditionele cafés liggen er vlak naast trendy bars, oude huizen dan weer naast hippe galerijen. Het epicentrum van de Marollen? Dat is het Vossenplein. Daar vindt elke dag de bekende vlooienmarkt plaats.

Waar? Vossenplein, Brussel

Wanneer? De Marollen zijn altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

3. Kunstberg

Volledig scherm De beklimming van de Kunstberg is zeker de moeite waard. © Marc Baert

Brussel is best een heuvelachtige stad. De Kunstberg verbindt dan ook de benedenstad met de bovenstad. Terwijl je beneden rustig kan verpozen in de tuinen bij het standbeeld van Albert I, heb je bovenaan een fantastisch uitzicht over de stad. In de omgeving vind je ook het Brussels Congrescentrum en de Koninklijke Bibliotheek van België. Dat is de belangrijkste bibliotheek van het land en herbergt zelfs handschriften uit de 15de eeuw. Bovendien zijn er nog een aantal andere musea die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken.

Waar? Kunstberg, Brussel

Wanneer? De Kunstberg is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

4. Justitiepaleis

Volledig scherm Het Justitiepaleis staat al jaren in de stellingen, maar blijft een imposant gebouw. © Marc Baert

Hoog boven de Marollenwijk torent het Justitiepaleis uit, een majestueus gebouw dat in 1883 in gebruik werd genomen. De architect van wat ooit het grootste gebouw ter wereld was, is Joseph Poelaert. Tot op vandaag is het met zijn 40.000 m2 een van de grootste gerechtsgebouwen. Toch staat het pareltje al tientallen jaren in de stellingen. De restauratiewerken begonnen in de jaren 1980, maar zijn nog altijd aan de gang. Er wordt wel eens lacherig over gedaan, maar het verhaal is echt waar: er staan nieuwe stellingen om de oudere stellingen te renoveren.

Waar? Poelaertplein 1, Brussel

Wanneer? Het Justitiepaleis is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

5. Manneken Pis

Volledig scherm Manneken Pis: een klein beeldje, maar een grote trekpleister. © EPA

Toeristen komen van over de hele wereld om hem te zien. Manneken Pis staat al op zijn plekje in de Stoofstraat sinds de 15e eeuw. Intussen is hij uitgegroeid tot het symbool van de stad. De beeltenis staat voor het ondeugende en rebelse karakter dat de Brusselaar zou typeren. Het originele beeldje werd al meermaals gestolen. Daarom staat het veilig in het Museum van de Stad Brussel. Wat je in de Stoofstraat ziet, is dus een kopie. Er is trouwens ook een museum waar alle outfits van Manneken Pis getoond worden.

Waar? Stoofstraat, Brussel

Wanneer? Het beeldje is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

6. Villa Empain

Volledig scherm De statige Villa Empain is niet zo heel bekend. © rr

In Brussel vind je ook heel wat architecturale pareltjes. Een schoolvoorbeeld van de art deco is Villa Empain. Je vindt het prachtige gebouw tussen de imposante ambassades op de Franklin Rooseveltlaan, aan de rand van het Ter Kamerenbos. Het mooie stulpje werd er neergepoot in de jaren 1930. Vandaag is het de thuisbasis van de Boghossianstichting. Dat is een centrum voor kunst en dialoog tussen oosterse en westerse culturen. Zo kan je er ook gaan kijken naar een aantal knappe tentoonstellingen.

Waar? Franklin Rooseveltlaan 67, Elsene

Wanneer? Van dinsdag tot zondag van 11 tot 18 uur

Prijs? 10 euro

Meer info vind je hier.

7. Basiliek van Koekelberg

Volledig scherm De basiliek van Koekelberg torent boven de gemeente uit. © Photo News

Van art deco gesproken, ook het grootste gebouw ter wereld in die stijl staat in Brussel. 65 jaar, zo lang heeft men erover gedaan om de basiliek van Koekelberg te bouwen. De eerste steen werd gelegd in 1905 en het gebouw werd pas afgewerkt in 1970. En dan te zeggen dat men niet eens zeker weet wie nu eigenlijk de opdrachtgever was. De legende wil dat Leopold II een zogenaamde ‘nationale Basiliek van het Heilig Hart’ wou, nadat hij zich liet inspireren door een bezoekje aan Parijs.

Waar? Basiliekvoorplein, Ganshoren

Wanneer? Elke dag van 8 tot 18 uur

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

8. Koningswijk

Volledig scherm Het Koninklijk Paleis is dé trekpleister van de Koningswijk. © belga

In de hoofdstad van België is ook de koning thuis. De Koningswijk is een stukje 18de-eeuws erfgoed. Opvallend is dat de volledige wijk gebouwd is bovenop de resten van wat ooit het Coudenbergpaleis was. Op het Paleizenplein kijk je naar het Koninklijk Paleis, het kantoorgebouw van de koning. Aan de andere kant ligt het Warandepark. Door dat park wandel je naar het Paleis der Natie, het federaal parlement. En ook het Koningsplein maakt deel uit van de Koningswijk. Daar staat een standbeeld van Godfried van Bouillon.

Waar? Paleizenplein, Brussel

Wanneer? De Koningswijk is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

9. Hortahuis

Volledig scherm Het Hortamuseum in de Kastelijnwijk. © Marc Baert

Drie jaar bouwde de legendarische architect Victor Horta rond 1900 aan zijn eigen huis. Het Hortahuis is nu wel de art nouveau-referentie in de hoofdstad. Vandaag is er in het gebouw, dat zowel Horta’s persoonlijke woning als zijn kantoor was, een museum aan hem gewijd. De pionier van de art nouveau-stijl heeft overal in Brussel gebouwen ontworpen. Denk maar aan het Paleis voor Schone Kunsten of het Centraal Station. Zijn huis is en blijft wel absoluut een bezoekje waard.

Waar? Amerikastraat 27, Sint-Gillis

Wanneer? Van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 17.30 uur

Zaterdag en zondag van 11 tot 17.30 uur

Prijs? 12 euro

Meer info vind je hier.

10. Grote Markt

Volledig scherm Het stadhuis van Brussel op de Grote Markt. © Photo News

Natuurlijk kan ook de Grote Markt niet ontbreken in een lijstje met must-see’s in de hoofdstad. De Brusselaars omschrijven het zelf als het mooiste plein ter wereld. Naast het historische stadhuis zie je er heel wat huizen die dateren uit de 17de eeuw, maar bijvoorbeeld ook het Broodhuis. Dat is nu het Museum van de Stad Brussel. In de omgeving kan je meteen ook een bezoekje brengen aan de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. Dat is een van de oudste overdekte straten in Europa.

Waar? Grote Markt, Brussel

Wanneer? De Grote Markt is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

Meer info vind je hier.

