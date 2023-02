“Wat er veranderd is sinds vorige week? Gisteren hebben ze twee mobiele WC’s gezet, dat is alles”: Vrijwilligers brengen ontbijt naar asielzoekers in tentenkamp

Tientallen tenten, honderden mensen op straat en duizenden pendelaars die de situatie elke dag met lede ogen aanzien. Een week na de ontruiming van het gebouw in de Paleizenstraat in Schaarbeek is er nog niets veranderd aan de Koolmijnkaai in Molenbeek, zo blijkt wanneer sympathisanten woensdagochtend ontbijt voorzien voor de vluchtelingen. “Het kraakpand was niet ideaal, maar het was beter dan de straat.”