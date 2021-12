Wapens gevonden bij deurwaarder die wordt verdacht van fraude

Brussel Politie paraat voor mogelijk protest rond Overlegco­mité, actie inmiddels afgelopen

Aan het Egmontpaleis in Brussel, waar het Overlegcomité plaatsvindt, hebben vanmiddag een 30-tal actievoerders geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Dat laat de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene weten. De politie was voorbereid en had een barricade opgesteld. De rust is inmiddels teruggekeerd.

22 december