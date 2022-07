Wanna play: minifestival vol gezelschapspelletjes in hartje Brussel

Voetbal Challenger Pro League RWDM eindigt stage met gelijkspel tegen Heerenveen (1-1) en nederlaag tegen Al Rayyan (3-1)

RWDM heeft zijn stage in het Nederlandse Delden afgesloten met twee oefenwedstrijden. Op vrijdag speelde de Brusselse club tegen Heerenveen, een vaste waarde in de top acht in Nederland, een dag later was het Qatarese Al Rayyan de tegenstander. RWDM boekte respectievelijk een 1-1-gelijkspel en een 3-1-nederlaag.

24 juli