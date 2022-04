Wandelen en genieten tijdens de Zoniënmars

Vier Brusselse gemeenschapscentra besloten enkele jaren geleden om de handen in elkaar te slaan en jaarlijks een grootschalig wandelevenement te organiseren. Hierbij staan sport en muziek centraal. De sportieve toets kwam er in samenwerking met SportinBrussel en Wandelsport Vlaanderen. Sinds enkele jaren was er ook een muzikale toets, Zoniënklanken.

De voorbije jaren kwamen heel wat wandelaars de lente opsnuiven in het Zoniënwoud tijdens dit evenement. Ook zondag -die zijn naam alle eer aandeed- was het weer over de koppen lopen in het immense woud. Op routes van 5 en 12 kilometer konden de mensen op hun eigen tempo het Zoniënwoud ontdekken. D

“De combinatie van akoestische muziek in de natuur is een schot in de roos. en ook tijdens deze editie zorgen muzikanten van Muziekpublique in het bos voor korte muzikale interventies. Laat je verrassen door en ontdek tijdens je wandeling muziek in de natuur!”, aldus het gemeenschapscentrum Watermael-Bosvoorde, dat een van de mede initiatiefnemers is.

Volledig scherm © Marc Baert