Wagen rijdt (mogelijk met opzet) tegen politiekantoor op de Houba de Strooperlaan in Brussel

hockey Racing ten koste van Pinoké naar halve finale EHL: “We wisten dat ze te pakken waren”

Landskampioen Racing zorgde op de Euro Hockey League in Amstelveen voor een stevige prestatie door in kwartfinale het organiserende Pinoké uit te schakelen: 3-2. Zaterdag wacht in halve finale opnieuw een Hoofdklasser. Dan neemt het team van coach Xavier De Greve het op tegen Bloemendaal, dat de twee voorbije edities van de EHL veroverde.