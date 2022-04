Waarschuwingssysteem BE-Alert wordt donderdag getest in Brussel

“In Brussel zijn 65.000 mensen ingeschreven in het systeem, wat relatief weinig is. We besloten daarom deel te nemen aan deze testdag en de Brusselse bevolking bewust te maken van het belang om, indien nodig, via telefoon, sms of e-mail gewaarschuwd te worden in geval van een incident op het Brussels grondgebied en informatie te krijgen over wat je als burger moet doen”, vertelt Sophie Lavaux, hoge ambtenaar voor Brussel. Inschrijven kan gratis via www.be-alert.be.