“Waar voelen vrouwen zich onveilig in Brussel?” VUB ontwikkelt app om onveiligheidsgevoel in kaart te brengen

Een app moet de komende jaren gendergerelateerde onveiligheidsgevoelens en -situaties in kaart brengen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dit moet een vollediger en correcter beeld geven, met als eindresultaat een heuse Brusselse veiligheidsbarometer. “We willen het onveiligheidsgevoel op het moment zelf meten”, aldus projectleider Theun Pieter van Tienoven.

Brussel scoort slecht als het gaat over het veiligheidsgevoel van vrouwen op straat. Het verschil in onveiligheidsgevoel tussen vrouwen en mannen is er bijvoorbeeld enorm hoog. “Daar zijn een paar goede verklaringen voor: onze steden zijn ingericht door mannen, en sedert de energiecrisis is de straatverlichting op veel plekken uitgeschakeld… “, aldus projectleider Theun Pieter van Tienoven.

De VUB Onderzoeksraad investeert daarom 1,2 miljoen euro in twee Brusselse citizen science-onderzoeksprojecten. Met het eerste project worden gendergerelateerde onveiligheidsgevoelens en -situaties in kaart gebracht in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. “Het veiligheidsgevoel is al dikwijls gemeten, maar dat gebeurde steevast na de gebeurtenissen. Met deze app willen we net het veiligheidsgevoel op het moment zelf meten”, vertelt projectleider Theun Pieter van Tienoven. “Wij willen metingen doen op het moment zelf van de ervaringen en percepties.”

Seizoenen

Hiervoor wordt een app in het leven geroepen waarbij vrouwen de app installeren en hun bevindingen via de app doorgeven. “Het ervaren veiligheidsgevoel zal gemeten worden op gezette tijden én op locatie. Deelnemers zullen dan een score kunnen geven, waardoor je een unieke geografische beeldvorming krijgt van het veiligheidsgevoel in de verschillende wijken doorheen de tijd. De input komt van de burgers die de app gebruiken”, aldus van Tienoven. “Zo zullen ook de verschillen zichtbaar worden in het veiligheidsgevoel doorheen de seizoenen of doorheen de dag. Een plek die in de winter in het donker en de regen onveilig lijkt, kan tijdens de zomer een heel ander gevoel uitstralen. Evengoed kan een ingreep die het veiligheidsgevoel moet verbeteren overdag wel werken, maar ’s nachts juist niet.”

Veiligheidsbarometer

Het uiteindelijke resultaat van het onderzoek moet een veiligheidsbarometer voor heel Brussel zijn. Daarnaast ziet men het ook breder bij de onderzoekers. “De app is ook inzetbaar is voor andere doelgroepen en in andere steden. Denk aan onderzoek naar discriminatie of naar toegankelijkheid van (openbare) plaatsen. Het is overigens niet noodzakelijk zo dat de app enkel voor vrouwen bedoeld is”, beklemtoont van Tienoven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.