Vzw Straatverplegers start crowdfunding voor woonmodules dakloze patiënten

BrusselMet de crowdfunding wil vzw Straatverplegers steun inzamelen voor extra woonmodules in Brussel. Dat project heeft als doel de meeste kwetsbare personen in de hoofdstad een onderdak te bieden. In Vorst zijn er momenteel 6 van die woonmodules in gebruik.

De vzw richt zich voornamelijk op de meest kwetsbare personen in Brussel. “We helpen voornamelijk de daklozen die het meeste risico hebben op overlijden”, legt Koen Van den Broeck uit, de communicatieverantwoordelijke van vzw Straatverplegers. “Daarvoor hanteren we bepaalde criteria. Maar doorgaans zijn dat mensen die al jaren op straat leven, en een verslavingsproblematiek of andere gezondheidsproblemen hebben.”

“Daar willen wij met onze vzw verbetering in brengen”, gaat Van den Broeck verder. “We trachten hen op lange termijn terug te integreren in de samenleving. Eerst zoeken we voor hen een woonst waar ze voor een langere periode kunnen blijven. Nadien volgt het integratieproces. We gaan met hen op zoek naar een nieuw levensdoel en proberen de mensen ook terug in een sociale omgeving te zetten. Ook de begeleiding naar de juiste instellingen, zoals gezondheidsdiensten, is van cruciaal belang.”

Volledig scherm © vzw Straatverplegers

Crowdfunding

Maar een geschikte woning vinden blijkt niet evident. “Het aantal beschikbare woonsten en gronden is niet hoog, de vraag is dat wel”, vertelt Van Den Broeck. “En het duurt lang vooraleer er nieuwe plaatsen bijkomen. Vaak zijn het ook geen sociale woningen die gebouwd worden.” Om de opvangcapaciteit voor daklozen te verhogen, werkte de vzw Straatverplegers woonmodules uit. “Die modules zijn comfortabel en duurzaam. Ze zijn 26 vierkante meter groot, wat binnen de woonnormen valt in het Brusselse Gewest. Bovendien zijn ze verplaatsbaar en duurt het niet lang om een woonmodule te installeren. Ze zijn bedoeld als overgangswoning, wat ons en de patiënten meer tijd geeft om een vaste woning te vinden.”

In Vorst worden sinds mei zes van die modules gebruikt. “Maar we zouden er graag meer zien. In Brussel leven er ongeveer 750 mensen op straat. Voor de mensen die binnen onze criteria vallen is het dus belangrijk om extra huisvesting te voorzien. Als we in alle Brusselse Gemeentes zes modules zouden neerzetten, kunnen we 120 mensen van straat halen.” Wellicht zullen er ook in Neder-Over-Heembeek modules komen, in samenwerking met het plaatselijke OCMW. In Jette zijn de onderhandelingen nog bezig.

Om het project te financieren, lanceert de vzw een crowdfunding. In totaal hoopt men 45.000 euro in te zamelen, de kost van een woonmodule. Ondertussen is al meer dan 14.000 euro ingezameld. Maandag 18 juli om 20 uur geeft de vzw straatverplegers een digitale infosessie over het project.

