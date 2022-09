Vzw Straatverplegers begeleidt dak- en thuislozen ook na het vinden van een nieuw onderkomen: “Een stabiele leefsituatie betekent niet dat er geen andere uitdagingen zijn”

BrusselAl 15 jaar gaan de teams van vzw Straatverplegers op zoek naar de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hun missie: dak- en thuislozen op lange termijn laten re-integreren in de samenleving, en het vinden van een geschikte woonst voor hen. Maar met het nieuwe traject, My Way, worden die mensen ook nadien nog opgevolgd. “We willen dat de mensen die we helpen, terug durven dromen in het leven.”

De vzw Straatverplegers werd 15 jaar geleden opgericht door twee verpleegsters. Ondertussen is de hulporganisatie uitgegroeid tot 60-koppig team, dat werkzaam is in Brussel en Luik. “We richten ons tot de meest kwetsbare personen in onze samenleving”, vertelt communicatieverantwoordelijke Koen Van den Broeck, “Dak- of thuislozen (mensen die niet op straat leven, maar ook geen vast verblijf hebben) die door andere organisaties niet geholpen worden, omdat ze heel moeilijk te bereiken zijn of kampen met zware problematieken. Die groep mensen wordt overigens elk jaar groter. We schatten dat er in Brussel ongeveer 5.300 thuislozen zijn, waarvan er rond de 700 effectief op straat leven.”

Dagelijks trekt een team van verpleegkundigen en maatschappelijk werkers dan ook de stad in om de meest kwetsbare mensen op te zoeken. “Daarbij besteden we in eerste instantie aandacht aan hun gezondheid en hygiëne”, legt Van den Broeck uit. “Dat is een belangrijke stap voor die mensen om hun leven terug op te pikken. We staan hen ook bij op sociale en administratieve niveaus, en zoeken samen met hen naar een nieuwe woonst. Daar kunnen soms jaren over gaan, het is immers niet eenvoudig voor dak- en thuislozen om zich terug te integreren in de samenleving. Daarom werken we stap voor stap, op lange termijn, zodat ze voldoende tijd krijgen om zich aan te passen en uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen.”

Volledig scherm Henri samen met het hondje Walter: "Soms is het makkelijker om contact te leggen met mensen die wat zichzelf niet graag blootgeven, wanneer Walter erbij is", vertelt Gaelle. © Marc Baert

My Way

Maar daar stopt de taak van vzw Straatverplegers niet. Ook na het re-integratieproces worden de mensen opgevolgd en begeleid, via het traject My Way. “Dat is het derde team van onze vzw, dat vorig jaar werd opgericht”, legt Gaelle (33) uit, die al 9 jaar actief is bij de organisatie. “We richten ons tot de mensen die al een stabiele woonst hebben gevonden, met wiens gezondheid het goed gaat en het sociale leven terug aan het opnemen zijn. Maar dat betekent niet dat er geen andere bezorgdheden kunnen zijn. Na het hele traject weten sommige mensen niet goed wat ze moeten aanvangen met hun leven. Daar helpen we hen mee, want er is altijd een reële kans tot terugval indien ze met zulke vragen blijven zitten.”

“Onze aanpak verschilt dan ook van situatie tot situatie, afhankelijk van de manier waarop de mensen willen geholpen worden” gaat Gaelle verder. “Iedereen heeft zijn eigen noden of voorkeuren.” Dat kan gaan van het samen zoeken van een nieuwe woonst of hobby, tot een bezoekje aan de cinema of simpelweg samen een koffie drinken. “We willen hen ook meegeven dat zolang ze ons nodig hebben, we er voor hen zijn”, voegt Lucia (25) toe, die ondertussen vier maanden aan de slag is. “We hopen natuurlijk dat ze op een dag volledig autonoom kunnen leven. Maar tot dan, staan we steeds klaar voor hen.”

Een van de mensen die via My Way wordt begeleid, is Henri. Via de vzw Straatverplegers vond hij een onderkomen in een woonzorgcentrum in Sint-Agatha-Berchem, nadat hij na een moeilijke scheiding moest aankloppen bij SamuSocial. Over de hulp is hij alvast tevreden. “Soms organiseren ze ook een uitstap samen met anderen”, vertelt hij. “De laatste keer zijn we naar de kust geweest. Heel fijn, het was al lang geleden dat ik de zee had gezien.” Vroeger schilderde Henri graag landschappen. Die hobby neemt hij ondertussen terug op, stukje bij beetje. “We willen dat de mensen die we helpen, terug durven dromen”, besluit Gaelle. “Dat geeft hen zin in het leven, en een reden om vooruit te gaan.”

Volledig scherm Lucia (midden): "We hopen natuurlijk dat de mensen die we helpen op een dag volledig autonoom kunnen leven. Maar tot dan, staan we steeds klaar voor hen." © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.