Vzw Kinderfonds geeft elk gehospitaliseerd kind een knuffel tijdens kerstperiode: “Als je kind ziek is, wil je als ouder zo dicht mogelijk in de buurt zijn”

“We werken al jaren in klimaat van terreur en minachting”: personeel Museum voor Schone Kunsten haalt in open brief uit naar topman Draguet

In een open brief klagen 31 personeelsleden van het Museum voor Schone Kunsten van Brussel het beleid van Michel Draguet aan. “We werken al jaren in een klimaat van terreur en minachting", klinkt het. De actie komt er nu er beslist wordt over een vierde ambtstermijn van de directeur, schrijft ‘De Standaard’.

7:43