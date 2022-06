vzw Educonsent sensibiliseert jongeren over wederzijdse toestemming: “Als het niet ja is, is het nee”

BrusselDe Brusselse vzw Educonsent zal jongeren sensibiliseren over het onderwerp wederzijdse toestemming. Daarvoor organiseren ze workshops in scholen. “We merken dat er rond het thema nog veel verkeerde ideeën hangen,” vertelt een van de oprichters.

Melodie Geurts (26) richtte de vzw Educonsent op, Alice Boute (26) en Romane Sauvage (25) sloten kort nadien aan. Samen zetten ze zich in om jongeren bewust te maken van wederzijdse toestemming. “Op maatschappelijk niveau is er momenteel veel aandacht voor het onderwerp, neem bijvoorbeeld de #MeToo beweging,” vertelt Romane Sauvage. “Ikzelf studeer seksuologie aan de UCL, en heb stage gedaan bij een organisatie die jongeren sensibiliseert rond wederzijdse toestemming. Maar gedurende die workshops, van slechts een lesuur, was er weinig tijd om het thema van wederzijds toestemming volledig te dekken. Daarom besloten wij ons daar op toe te spitsen. ”

Wederzijdse toestemming betekent voor hen veel meer dan louter instemming tussen twee personen. “Er zijn vijf belangrijke elementen aan verbonden,” legt Sauvage uit. “Wederzijdse toestemming moet bewust gebeuren, en kan op elk moment worden ingetrokken. Bij elke handeling moet er toestemming gegeven worden, of die nu seksueel van aard is of niet. Ook moet wederzijdse toestemming ongedwongen zijn, en beide partijen geïnformeerd. We merken dat er over het onderwerp nog veel verkeerde ideeën in de omloop zijn. Zo wordt een ‘nee’ vaak niet aanvaard, of krijgen slachtoffers van seksuele agressie de schuld in hun schoenen geschoven. Daarom is het belangrijk dat we jongeren op een correcte manier bewustmaken.”

Sensibiliseren

Om dat te bereiken zal vzw Educonstent workshops aanbieden in middelbare scholen. “Hoe sneller we de jongeren kunnen sensibiliseren, hoe beter. We richten ons op twee leeftijdsgroepen: jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, en jongeren tussen 15 en 18 jaar oud. Wat behandeld wordt tijdens de workshops wordt aangepast naargelang de leeftijd,” zegt Sauvage. Tijdens de sessies wil de vzw via groepsdiscussies jongeren de juiste instrumenten aanreiken om met wederzijdse toestemming om te gaan. “Bij de jongste leeftijdsgroep concentreren we ons op een bredere definitie. Bij oudere groepen zullen we focussen op het seksuele aspect van wederzijdse toestemming.”

“We willen hen aanleren hoe ze een bepaalde situatie moeten analyseren, en tonen hoe ze tussen de lijntjes moeten lezen. Ook non-verbale communicatie wordt dikwijls verkeerd geïnterpreteerd,” verduidelijkt Sauvage. “Het is niet omdat iemand ‘ja’ zegt, die persoon dat ook daadwerkelijk zo bedoelt. Daarnaast willen we hen ook bewustmaken dat ze baas zijn over hun eigen lichaam, en dat iets weigeren ok is. Verder willen we hen ook bijbrengen hoe ze op een juiste manier met een ‘nee’ omgaan.”

“Op termijn zouden we graag meerdere partijen betrekken bij de workshops, zoals leerkrachten en ouders. Momenteel worden we ook niet erkend als seksuele opvoeding, daarvoor heb je een bepaald statuut nodig en dat neemt tijd in beslag. Maar we willen met onze workshops een aanvulling vormen op de klassieke seksuele opvoeding.” Voorlopig gaan die enkel in het Frans door, maar in de toekomst zal de vzw ze ook in het Nederlands en Engels aanbieden.

