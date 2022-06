Vzw Canal It Up verzamelt 15.500 handtekening voor invoer van statiegeld op blikjes en plastic flesjes

BrusselEen petitie van de Brusselse vzw Canal It Up voor de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flesjes, leverde 15.500 handtekeningen op. Daarnaast ijveren ze ook voor meer herbruikbare verpakkingen in winkels.

“Tijdens de kajaktochten die we het hele jaar door organiseren in het Brussels kanaal om afval op te vissen, komen de deelnemers telkens terug met volledig gevulde vuilbakken,” meldt Pieter Elsen, oprichter van Canal It Up. “Afval uit het kanaal vissen per kajak of per boot is geen efficiënte manier om vervuiling tegen te gaan, we kunnen beter vermijden dat het afval in het water terechtkomt. Daarom startten we vorige zomer met een petitie ter inzameling van 15.000 handtekeningen.”

Met de 15.500 handtekeningen verkreeg de vzw het recht op een hoorzitting bij het Vlaams en Brussels Parlement. Dinsdag dienden ze de petitie in. “De Brusselse en Waalse meerderheid heeft al in 2019 statiegeld in het regeerakkoord opgenomen,” zegt Elsen. “Het is tijd dat de drie gewesten daarvoor samenzitten. Het zal de gemeentes miljoenen aan opruimkosten besparen, vuilbakken zullen veel minder snel volraken, tonnen minder afval zullen in de natuur terechtkomen en het is een stap dichterbij een circulaire maatschappij.”

Structurele oplossingen

“Het zwerfvuil in België bestaat voor 35 à 40 procent uit blikjes en plastic flesjes en dat is zeer veel,” gaat hij verder. “Gelukkig kunnen deze blikjes en flesjes uit onze straten en natuur gehouden worden wanneer ze een waarde krijgen via het statiegeldsysteem, meer bepaald 20 à 25 cent.” Daarvoor verwijst Elsen naar landen als Nederland en Duitsland, die het systeem reeds invoerden. “In België wordt echter veel tegenwerk geboden door de drankenindustrie en Fost Plus. Fost Plus blijft steevast volhouden dat we al een goed systeem hebben met de blauwe zak. Dat klopt voor verpakkingen die binnenshuis gebruikt worden, maar vermijdt niet dat er zwerfvuil in de natuur terechtkomt.”

Volgens Elsen richt men zich vooral op campagnes voor de consumenten, maar ontlopen de grote spelers hun verantwoordelijkheid. “De zwerfvuilcijfers blijven elk jaar naar omhoog gaan. Op zich is er niets mis met die campagnes, maar dat legt de verantwoordelijkheid wel bij de consumenten, niet bij de industrie. Dezelfde tactiek wordt bijvoorbeeld ook toegepast in het klimaatdebat door fossiele brandstofbedrijven. Individuele acties zijn zeker nodig, maar zonder structurele verandering zullen ze het probleem rond zwerfvuil niet oplossen,” aldus Elsen.

