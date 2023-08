Vuilnisman die val maakte ligt in kunstmatige coma: “Nog onduidelijk wat er gebeurde”

Cannabis­plan­ta­ge ontmanteld dankzij deurwaar­der, vijftiger veroor­deeld tot 30 maanden: “Ik moest wel, ik werd bedreigd met een vuurwapen”

Een 54-jarige man uit Beersel is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden omdat hij maandenlang een cannabisplantage had uitgebaat. Die werd per toeval ontdekt door een deurwaarder.