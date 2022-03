VUB zet verschillende acties op touw voor Oekraïne

Etterbeek/JetteVerschillende universiteiten zetten zich dezer dagen in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Ook de VUB draagt haar steentje bij. “Als Engaged Univerisity zijn er intern hulpacties ondernomen, andere zijn in volle ontwikkeling. Maar veel VUB’ers zetten ook buiten de campusmuren initiatieven op”, luidt het in een persmededeling.

Zo heeft studente Daria Ezerina een boterhammenactie op touw gezet voor vluchtelingen uit Oekraïne die aan het registratiecentrum aan de Heizel moeten wachten. De Solvay Kring organiseert dan weer een donatie-inzamelmoment, terwijl ook VUB-wetenschappers deelnemen aan de internationale actie waarbij academici de deuren openzetten voor hun Oekraïense collega’s. Onder de noemer #ScienceforUkraine is een database opgezet met allerlei hulpaanbiedingen uit de academische wereld. Het gaat onder meer om onderdak in een slaapzaal of gastenverblijven van een instelling, steun voor meereizende familieleden of kantoorruimte. Het programma is een potpourri van diergeluiden

Daarnaast geeft het VUB-orkest op 3 april een benefietconcert voor Oekraïne onder het motto ‘allegro con a animali’. De opbrengst gaat naar het Caroline Pauwels Noodfonds, dat studenten die slachtoffers van de oorlog zijn hulp biedt.

Hedendaagse kunst

Verder zet de VUB een lezing over hedendaagse kunst in Oekraïne op poten met Tatiana Kochubinska, curator en onderzoeker uit Kiev, en Anna Smolak, onafhankelijk curator uit de Poolse stad Krakau. “De artistieke gemeenschap die ontstond na de Oranjerevolutie is actief op vele terreinen van het sociale leven in Oekraïne. Collectieven, educatieve platforms en feministische organisaties zijn slechts enkele van de progressieve initiatieven die vorm hebben gegeven aan het artistieke landschap van het huidige Oekraïne. De Russische invasie in Oekraïne heeft deze processen wreed verstoord.”

De lezing vindt plaats op 23 maart van 17 tot 19 uur in Aula I-0.01; gelegen op de VUB Brussel Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek en maakt deel uit van de cursus ‘Kunst in een geglobaliseerde wereld’ door Prof. Dr. Hans Maria De Wolf, waarin de focus gericht is op alle mogelijke perifere kunstwerelden.

Woensdag vond op de VUB een Oekraïnedebat plaats. Experten zoals Alexander Mattelaer, Jonathan Holslag en Olesya Tkacheva gaven in het panelgesprek hun visie en verklaring voor de huidige stand van zaken. Het debat is via deze link integraal te herbekijken.