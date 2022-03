VUB zamelt giften in om Oekraïense studenten verder te laten studeren

Brussels Gewest Eerste Belgische ‘buurtcon­cië­r­ges’ aan de slag in Brusselse gemeenten: “Niet alleen voor ouderen”

Via buurtnetwerk Hoplr zijn sinds kort buurtconciërges aan de slag in drie Brusselse gemeenten. De ‘BCQ’s’ - een samentrekking van buurtconciërge en conciërge du quartier - staan mensen uit hun buurt bij met de taken waaraan zij het meest nood hebben. Het project, dat tegen 2024 in alle negentien Brusselse gemeenten uitgerold moet worden, focust niet uitsluitend op ouderen. Iedereen kan zich inschrijven en een beroep doen op de hulp van buurtconciërges.

3 maart