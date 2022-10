VUB trapt academiejaar af met traditionele Kick-off: “Het is hier een stuk aangenamer dan aan andere universiteiten”

EtterbeekNaar goede gewoonte zette de VUB het academiejaar in gang tijdens de Kick-off op de campus in Etterbeek. Met verschillende infostandjes en randanimaties wil de universiteit de studenten kennis laten maken met het studentengebeuren, zowel op als naast de campus. “Er is geen betere manier om de VUB en Brussel als studentenstad te leren kennen, dan door het glas te heffen met oude en nieuwe vrienden tijdens onze VUB Kick-off”, stelde de nieuwe rector, Jan Danckaert.

Voor de dertiende keer al organiseerde de Vrije Universiteit Brussel de kick-off op haar campus in Etterbeek. Aan de esplanade, van het D-gebouw tot aan het studentenrestaurant, en langs het grasveld stonden talloze informatiestandjes. Studenten konden er terecht met vragen over het culturele aanbod, de studentenkringen en feestjes, maar ook het nieuwe meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag kreeg een eigen stand. Zelfs de Brusselse politie was aanwezig, met een sensibiliseringscampagne rond dronken rijden. Voor de gelegenheid stond rector Jan Danckaert achter de bar tijdens de middagpauze, om studenten te voorzien van een fris glas gerstenat.

Onder de infostandjes stond ook studentenmagazine ‘de Moeial’. Voor hen wordt het een speciaal jaar, want het blad blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. “Het is heel fijn om eraan mee te werken, je leert veel bij over het reilen en zeilen op de VUB”, vertelt redacteur en bachelorstudent Wiskunde Basile (26). “In maart worden we 40 jaar, een speciaal moment. We weten nog niet precies wat we gaan organiseren, maar er komt alleszins een groot feest aan. Qua onderwerpen voor de Moeial denk ik dat het nieuw meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en de stijgende energieprijzen wel relevant zullen zijn dit jaar. Vandaag hopen we wat extra collega’s aan te werven, want op dit moment is onze redactie wat aan de kleine kant. Maar dat komt wel in orde. We hebben er vertrouwen in.”

Volledig scherm Basile (rechts) aan het standje van de Moeial: “Het is fijn om kennis te hebben van het reilen en zeilen aan de VUB." © Marc Baert

Groepsreis

Op het grasveld zaten honderden studenten, om de infostandjes te bezoeken of gezellig bij te praten in het zonnetje. Voor Fysica en Sterrenkundestudenten Vella (19) en Melissa (21) is het hun eerste jaar aan de VUB, vriendin Grace (19) begint aan haar tweede jaar Bussiness Economics. “We vinden de VUB een heel diverse universiteit”, vertellen Vella en Melissa. “We maakten samen de overstap van de Ugent, en zijn daar heel tevreden over. Ook de begeleiding is hier een stuk beter.” Dat beaamt Grace: “Ik woonde vroeger in Antwerpen maar zit nu in Brussel op kot. Daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.” De campus ontdekken en nieuwe mensen leren kennen, daar kijken de vriendinnen naar uit dit jaar. Of ze zich gaan laten dopen? “Nee, dat denken we niet. Met eten gooien enzovoort is niet ons ding. En van ons haar moeten ze zeker afblijven”, lachen ze.

Volledig scherm Vella (19), Melissa (21) en Grace (19): "De VUB is een stuk diverser dan de UGent. Ook de begeleiding vinden we beter." © Marc Baert

Ook masterstudenten Culturele Agogiek Goeleke (22), Warre (21), Lena (21) en Robbe (22) waren van de partij. “Origineel kozen we voor de VUB omdat het de enige Belgische universiteit was die de richting aanbood. Maar ook het gemeenschapsgevoel op de campus sprak ons wel aan”, zegt Goeleke. “Ik vond het eerst wel wat jammer dat er terug een man aan het hoofd staat van de VUB”, geeft Lena toe. “Caroline Pauwels was heel vooruitstrevend, echt een boegbeeld van de VUB. Voorlopig weet ik nog niet of Danckaert op dezelfde hoogte staat.” “Wij komen ook uit de sociale wetenschappen, dus hopen we dat de nieuwe rector ook het nodige doet om de thema’s diversiteit, gelijkheid en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken”, voegt Warre toe. “Maar we willen hem zeker een kans geven”, besluiten de vrienden. Waar ze het meest naar uitkijken? “Naar de traditionele groepsreis met onze klasgenoten. We weten nog niet naar waar, maar de zin is er alvast.”

Volledig scherm Goeleke (22) en Warre (21): "We hopen dat de nieuwe rector ook het nodige doet om de thema’s diversiteit, gelijkheid en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken." © Marc Baert

