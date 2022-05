VUB-studenten kronen zich tweemaal tot gamekampioen in de e-sports

“VUB Gaming is een club voor en door gamers”, vertelt Anton Weyers. “We willen VUB-studenten kennis laten maken met de razendsnel groeiende gaming-industrie en tonen hoe die wereld in elkaar zit. Bovendien organiseren we toernooien waar elke VUB-student aan mee mag doen. We bieden meer aan dan enkel gamen, het gaat om de totale ervaring. Zo ondersteunen we alle gaming- en esports-gerelateerde initiatieven op de VUB.”

Twee dagen later was het opnieuw prijs. In de finale van de belangrijkste Belgische gamecompetitie, the Belgian Student League, kroonde het VUB-team zich opnieuw tot kampioen, in zowel Rocket League als FIFA. “Een ijzersterke prestatie als je weet dat de vereniging het in de finale moest opnemen tegen respectievelijk UGent en Thomas Moore”, aldus de universiteit in een persbericht.