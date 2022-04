VUB-studenten brengen nieuws over de hoofdstad met pop-upredactie

Brussel Gare Maritime wordt padelpara­dijs: absolute wereldtop zakt volgende maand voor eerste officiële WPT-tor­nooi naar Brussel af

Gare Maritime in Tour & Taxis in Brussel wordt van 3 tot 8 mei omgetoverd tot hét padelparadijs van België. In de hoofdstad vindt namelijk het eerste officiële World Padel Tour-tornooi in ons land plaats. De absolute wereldtop van de snelst groeiende sport in België zal er om de titel strijden. In totaal kunnen er 35.000 toeschouwers binnen. “De World Padel Tour spreekt nu al van de mooiste locatie ooit”, klinkt het bij de organisatie.

10 april