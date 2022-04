VUB richt als eerste Europese universiteit een leerstoel Japan op

De leerstoel Japan moet de betrokken instellingen helpen om een beter en breder inzicht te krijgen in de Japanse politiek en het buitenlands beleid van de Japanners. Daarnaast kan het Aziatische land een belangrijke partner zijn op het gebied van technologie. Japan is bovendien geen vreemde voor het CSDS, want het richtte in oktober 2020 al een ‘Japan Program’ op.

“De leerstoel Japan betekent een belangrijk nieuw hoofdstuk in ons engagement in de regio, en we zijn enthousiast over het vooruitzicht om analyses van hoge kwaliteit te leveren over de Japanse politiek en het buitenlands beleid”, stelt Karel De Gucht, voorzitter van de Brussels School of Governance.