VUB-rector Jan Danckaert met spoed geopereerd aan hart: “Ik zal zoveel mogelijk rusten om mijn lichaam te laten herstellen”

Halle Basis­school Klim-Op stimuleert Nederlands via drama en muziek dankzij provincie­pro­ject

Samen aan toneel doen of muziek maken stimuleert het gebruik van het Nederlands. Net daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant dit jaar verschillende workshops drama of muziek in 9 gemeenten. De stad Halle koos voor workshops drama in de derde graad van 4 basisscholen, waaronder GO! Basisschool Klim-Op.

