VUB-rector Caroline Pauwels zet stap opzij: “Niet langer combineerbaar met zware ziekte”

Jette/Asse Jill en Senne verwelko­men ‘palin­droom­ba­by’ Féline: “Ze kon niet wachten”

22/02/2022, het is een bijzondere (én handige) geboortedatum. Féline is een van de tien ‘palindroombaby’s’ die vandaag ter wereld kwam in het UZ Brussel in Jette. Ouders Jill en Senne en dochtertje Féline stellen het goed.

22 februari