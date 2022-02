VUB-rector Caroline Pauwels verontschuldigt zich tegenover slachtoffers grensoverschrijdend gedrag

Brussels Gewest Nog geen duidelijk­heid over toelating voor ‘Freedom Convoy’ in Brussel

In België en in verschillende Europese hoofdsteden is een oproep gelanceerd om op maandag 14 februari, net zoals in de Canadese hoofdstad Ottawa, een ‘Freedom Convoy’ te houden van vrachtwagenchauffeurs en automobilisten. De Brusselse politie is op de hoogte, maar wil nog niet communiceren over een mogelijke aanvraag en toelating voor de proteststoet.

9 februari