VUB-rector Caroline Pauwels (56) ter observatie opgenomen in UZ Brussel

Brussel ‘Join the Walk’ wil startpunt van echte voetgan­gers­be­we­ging worden

18 oktober Op straathoeken en drukke plekken worden Brusselse voetgangers dit weekend via de campagne ‘Join the Walk’ uitgenodigd om deel te nemen aan de nieuwe voetgangersdynamiek in de hoofdstad. Het toekomstige voetgangersplatform Walk.Brussels ondervraagt de voetgangers om zo hun speerpunten te bepalen.