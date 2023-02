VUB plant 120 nieuwe bomen: “Goed voor de biodiversiteit en om de campus koel te houden”

Woensdag sloegen studenten, personeel en buurtbewoners de handen in elkaar voor de aanplanting van 120 nieuwe bomen op de VUB. Dat wordt een groene bufferzone tussen de campus en de drukke Triomflaan. Tegelijkertijd versterkt de vergroening ook de rol van de VUB als koelte-eiland in het Brussels Gewest. Open burgercollectief ‘Bûûmplanters’ begeleidde de plantactie.

Een zestigtal vrijwilligers, studenten, personeel en omwonenden staken woensdagnamiddag een handje toe bij de aanplanting van 120 nieuwe bomen. Die komen op het deel van de campus dat grenst aan de drukke Triomflaan. Voor de actie werkte de VUB samen met de vzw Bûûmplanters, een open burgercollectief dat met de steun van Colruyt Group werd aangesteld door de Brusselse en Vlaamse regering om de klimaatresistentie van het Gewest te verhogen. Klanten van de winkels van Colruyt Group kunnen punten verdienen met de Xtra-app, en die inzetten ter ondersteuning van diverse milieuprojecten.

Met die steun werden de boompjes aangekocht die werden geplant op de VUB-campus. “We werken uitsluitend met inheemse soorten”, legt Thomas Matei van de Bûûmplanters uit. Hij leidde de aanplanting samen met zijn collega’s in goede banen. “Die hebben een positieve impact op het lokale ecosysteem. Ze bieden onder andere voedsel en huisvesting voor kleine zoogdieren, vogels en andere soorten fauna. Zo planten we bijvoorbeeld sporkehout, een plant die een bloeitijd kent van ongeveer vijf maanden en dus heel gunstig is voor bestuivers zoals bijen en vlinders.” Ook de wilde lijsterbes, hazelaars en enkele esdoorns krijgen een plaatsje.

Fruitbomen

Volledig scherm Thomas Matei (uiterst rechts): "Inheemse plantensoorten hebben een positieve impact op het lokale ecosysteem. Ze bieden onder andere voedsel en huisvesting voor kleine zoogdieren, vogels en andere soorten fauna." © Marc Baert

Bij dat planten is het belangrijk om op enkele zaken te letten. “Het gat dat wordt gegraven, moet groot genoeg zijn voor de wortels”, duidt Matei. “Die moeten namelijk volledig bedekt zijn, tot aan de wortelhals van de plant. Nadien wordt de grond aangestampt zodat het boompje mooi recht blijft staan. Het liefst gebeurt dat op een zachte manier, een te harde bodem zorgt er immers voor dat er geen zuurstof meer door kan komen en de plant verstikt. Een boom planten is dus niet de moeilijkste taak, maar je moet er wel je hoofd bijhouden.”

Naast de impact op de plaatselijke biodiversiteit, biedt het nieuwe stukje groen ook andere voordelen. “Er wordt ook nog een gemengde haag aangelegd” voegt VUB-architect en projectleider Francis Geldof toe. “Die zal zorgen voor akoestische afscherming tussen de gebouwen van de VUB en het verkeer op de Triomflaan. De bomen zijn ook een goede manier om de rol van de campus als koelte-eiland te versterken. Op warmtekaarten valt immers te zien dat onze campus een stuk koeler is dan de rest van de stad. Het initiatief van vandaag sluit aan bij de Groenblauwe visie van de VUB, waarbij we inzetten op de bescherming van onze ecologische leefomgeving. Een van onze doelstellingen is het volledige hergebruik van het regenwater op onze campus.”

Binnenkort vindt er nog een andere vergroeningsactie plaats op de VUB, eveneens in samenwerking met de Bûûmplanters. Tussen de gebouwen T en I wordt namelijk een boomgaard aangelegd met halfstam fruitbomen. “Er komen verschillende soorten appels en peren, en ook een pruimsoort”, zegt Matei. “Eigenlijk gaat het om een historisch project. Veel fruitsoorten zijn namelijk in Brussel gecreëerd, maar niet iedereen is daarvan nog op de hoogte. Binnenkort lanceren we een kaartje waar gebruikers boomgaarden in het Brusselse kunnen terugvinden, met data wanneer er geplukt kan worden en info over de link met de stad. Die zijn voor elke inwoner toegankelijk. Dat geldt trouwens ook voor de fruitbomen op de VUB. Iedereen kan er komen plukken, niet enkel studenten en VUB-personeel.”

Volledig scherm De fruitbomen tussen gebouw T en I: "Iedereen kan er komen plukken, niet enkel studenten en VUB-personeel.” © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.