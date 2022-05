VUB-onderzoek toont aan: meer dan de helft van de Brusselaars gewonnen voor voetgangerszone

Brussel Parketge­bouw ontruimd na brand in sandwich­bar

Het Brusselse parketgebouw Portalis is donderdagochtend ontruimd door een brand in de nabijgelegen sandwichbar Au Suisse. Voorlopig gaan enkel de zittingen van de jeugdrechtbank nog door in het gerechtsgebouw. Intussen loopt er een onderzoek naar de brand, om na te gaan of er sprake is van kwaad opzet.

19 mei