VUB lanceert academische bacheloropleiding artificiële intelligentie

Etterbeek/JettePrimeur voor de Vrije Universiteit Brussel: vanaf het komend academiejaar 2022-2023 kunnen studenten kiezen voor de gloednieuwe opleiding bachelor in de artificiële intelligentie. “De universitaire bacheloropleiding zal als eerste in België, en dus ook in Vlaanderen, tegemoetkomen aan een reële nood op de arbeidsmarkt.”

VUB speelt een pioniersrol in onderzoek en onderwijs op het gebied van AI en aanverwante domeinen. Zo zag de opleiding Informatica veertig jaar geleden voor het eerst in Vlaanderen het licht aan de Brusselse universiteit. Het eerste interdisciplinaire AI-lab van het Europese continent ontstond bovendien aan de faculteit wetenschappen van de VUB. Nu is het tijd voor de ‘Bachelor of Science (BSc) in de Artificiële Intelligentie’.

“De VUB heeft in het verleden al meermaals een voortrekkersrol gespeeld in het oprichten van nieuwe opleidingen en wil dit nu ook doen op het vlak van AI en de maatschappelijke en economische toepassingen daarvan", aldus Jan Danckaert, rector ad interim en vice-rector Onderwijs- en Studentenbeleid. “Deze opleiding heeft het potentieel om een brede instroom aan studenten aan te trekken dankzij haar unieke mix van STEM-vakken, zoals wiskunde en computerwetenschappen, en menswetenschappelijke vakken, zoals cognitie, taalkunde, recht en ethiek.”

Volledig scherm Jan Danckaert, rector ad interim en vice-rector Onderwijs- en Studentenbeleid aan de VUB. © BELGA

AI in de maatschappij

De opleiding bevat inderdaad een mix van basisvakken met onder meer algoritmen en datastructuren, zoekprocessen, neurale netwerken en andere technieken voor machinaal leren, kennisrepresentatie en redeneren, wiskunde en wetenschappelijke methoden enerzijds, en vier discipline-overschrijdende thema’s anderzijds: ethiek, menselijke intelligentie, artificiële intelligentie en wetenschappelijke methoden.

“In deze opleiding bestuderen we intelligentie vanuit verschillende invalshoeken”, verduidelijkt Bart De Boer, voorzitter van de opleidingsraad. “We zien hoe intelligentie bij mensen werkt, hoe natuurlijke taal werkt, en waarom dit van belang is voor intelligentie. Hoe een groep soms intelligenter kan zijn dan de individuen in de groep, hoe we zelf intelligente systemen kunnen creëren, hoe we computermodellen kunnen gebruiken om dingen bij te leren over onder andere menselijke intelligentie.”

“Daarnaast is er ook heel wat aandacht voor de rol van AI in de maatschappij. Denk maar aan ethische en legale aspecten. Vanaf het tweede jaar bieden we studenten via een systeem van de profielen cognitie&psychologie, taalkunde, computerwetenschappen en intelligente systemen, de kans om zich, met het oog op de diverse doorstroommogelijkheden, te verdiepen in de richting die hen het meest interesseert.”