VRT-medewerker verdacht van diefstal 71 laptops: “Ook de schuld van wanbeheer en bedrijfscultuur”

De zaak ging aan het rollen toen na een intern onderzoek bij de VRT in 2016 bleek dat er heel wat IT-materiaal verdwenen was. Een audit leidde vervolgens naar de vijftiger uit Kortenberg, die mee verantwoordelijk was voor de aankoop van computermateriaal voor de openbare omroep. “Hij had in bijberoep een bedrijfje opgericht om computers te verkopen”, zei de advocaat van de VRT. “Hij verkocht de toestellen onder de marktprijs, maar heeft nooit kunnen verklaren waar hij ze aankocht. Er zijn mails teruggevonden waarin klanten naar specifieke toestellen vroegen, en enkele dagen later liet hij die dan op de VRT bestellen. Bij hem thuis zijn ook laptops van de VRT teruggevonden.”

Wisselstukken

Volgens de VRT zijn er zo 71 laptops verdwenen, voor een totaalbedrag van 102.000 euro. Het parket vroeg een werkstraf van 70 uur, omdat de feiten al enkele jaren geleden plaatsvonden, de vijftiger een blanco strafblad heeft en sinds enkele jaren opnieuw vast werk heeft. De man zelf bekende dat hij wisselstukken van de openbare omroep had meegenomen om thuis laptops van vrienden te herstellen. “Hij had daarvoor een handeltje opgezet en is in de verleiding gekomen om in die grote organisatie wat achterover te drukken”, pleitte zijn advocaat. “Maar hij is zeker niet verantwoordelijk voor de verdwijning van 71 toestellen. Hij is heus niet de enige die daar wat heeft meegenomen naar huis. Dat die toestellen verdwenen zijn, ligt ook aan de bedrijfscultuur en het wanbeheer bij de VRT.”