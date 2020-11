VRT-cameraploeg krijgt eieren naar zich gegooid tijdens interview met korpschef

Onze reporter mee op patrouille in Brussel: “Omsingeld door 70 man en bekogeld met vuurpijl. Maar het had veel erger kunnen zijn”

29 augustus In de ene post op sociale media worden ze bullebakken genoemd die verdachten op de grond pinnen, terwijl ze in een andere opgeroepen worden om 'eens goed in te hakken op dat crapuul'. Voor Brusselse agenten is het dansen op een slappe koord, tussen de geest en de letter van de wet. En daar heb je échte buurtpolitie voor nodig. "Ik was vroeger ook een cowboy, hoor!" Aldus Jelle, de Anderlechtse Andy Peelman. Wij gingen mee op patrouille.