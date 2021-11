Vrouwencollectieven boycotten Brusselse horeca: “We eisen dat politiek actie onderneemt”

Vilvoorde, oudergem RODE NEU­ZEN-INTERVIEW met Sammy Mahdi: “Je kwam niet naar het spaghetti­fes­tijn voor de spaghetti. Je kwam terug voor meneer Gatz”

Leerkrachten zijn helden. Ze dragen niet gewoon informatie over. Ze doen zoveel meer dan dat. Als kind zit je uren, dagen, weken en maanden op de banken bij je leerkrachten. Dat zij je mee vormen is een understatement. Sommigen onder hen zijn nog dat tikkeltje meer. Ze zijn geen leerkrachten maar helden. Meestal zonder dat ze het zelf beseffen. Ook Sammy Mahdi (33) had zo’n super leerkracht die hem voor altijd zal bijblijven. Zijn herinneringen brengen ons naar het Lutgardiscollege in Oudergem. De leerkracht die Sammy Mahdi mee vormde tot de staatssecretaris, slash columnist, slash schrijver die hij nu is, is meneer Mark Gatz.

12 november