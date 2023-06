Vrouwen demonstreren op Kunstberg: “Negen op de tien vrouwen in Brussel het slachtoffer van intimidatie”

Yacine bezwijkt na urenlange martelgang voor schuld van ‘nog geen 100 euro’: “We wilden hem gewoon een lesje leren”

Tientallen politiemensen en even veel hekken zetten dinsdagvoormiddag een woonblok in Brussel af. Achter de muren vond inmiddels een dik jaar geleden een van de gruwelijkste moorden die Brussel ooit heeft gekend plaats. Yacine, een dertiger, werd er gefolterd tot hij na een doodsstrijd van een hele dag het leven liet. De reden? Hij had schulden, al ging het om ‘nog geen 100 euro’. Drie jongeren, waaronder twee minderjarigen, werden aangehouden. “Wat die jongen heeft moeten doorstaan, is erger dan de hel.”