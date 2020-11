Vrouw valt uit raam op vijfde verdieping tijdens lockdownfeestje

Etterbeek Eerste patiënt overge­plaatst naar noodvleu­gel Defensie in Brussels ziekenhuis

18 november De eerste COVID-19-patiënt is woensdag aangekomen in de noodvleugel in het Sint-Michieziekenhuis in Etterbeek. Het leger zal er de komende maand coronapatiënten verzorgen om plaats te maken in andere ziekenhuizen.