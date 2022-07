Vrouw overleden bij woningbrand in Elsene

De brandweer van Brussel kreeg woendagochtend een oproep binnen omstreeks 11:20 uur voor een brand op de eerste verdieping van een woning in de Collegestraat. Bij aankomst bleek de brand reeds ver ontwikkeld en had het vuur zich via een koepel verspreid naar de achtergevel en het dak achteraan de woning. “Helaas trof de brandweer tijdens de opruimingswerken het stoffelijk overschot van een dame aan in het uitgebrande appartement. Onze gedachten gaan uit naar de naasten en de familie van de overledene”, aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Er is verder nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer.