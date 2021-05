Vrouw doodgestoken op straat in Evere tijdens wandeling met baby

Anderlecht Materiaal­man ‘Zigge zagge Jeanke’ neemt na 36 jaar afscheid van Anderlecht: “Het respect van al die spelers zal ik nooit vergeten”

29 mei Elke tenue op tijd klaarleggen, jeugdspelers aan school oppikken om ze naar het trainingsveld te brengen, de kleedkamers tot in de puntjes in orde brengen voor de wedstrijden, spelerstruitjes voor familie en vrienden gaan bestellen in de clubshop en ga zo maar door: de materiaalman is de stille kracht van elke voetbalclub. Met 25 jaar op de teller in de jeugdreeksen en 11 seizoenen op het hoogste niveau bij paars-wit heeft de uitzwaaiende materiaalman van Anderlecht Jean ‘Jeanke’ De Bock een staat van dienst om u tegen te zeggen. Maar nu is het tijd voor vrouwlief, die haar Jeanke al die jaren heeft moeten missen.