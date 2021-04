Vrouw die tijdens La Boum omver werd gelopen door politiepaard doet voor het eerst haar verhaal: "Ik was meteen knock-out”

De vrouw die vorige week door een politiepaard hard tegen de grond werd gesmakt in het Ter Kamerenbos heeft voor het eerst van zich laten horen. In een tirade op Facebook trekt haar familie hard van leer tegen de politie, de regering en de “pseudo-virologen”. Ze zegt juridische stappen te zullen ondernemen na deze “poging tot moord”.

Het incident vond vorige week plaats in Ter Kamerenbos tijdens het nepfestival La Boum. Toen de politie het grasveld wou ontruimen, liep het helemaal uit de hand. Op sociale media verscheen een video waarin te zien was hoe een vrouw werd aangereden door een aanstormend paard. De vrouw viel languit op de grond, waar ze bleef liggen. Dagenlang was niet duidelijk wie ze was en hoe ze het stelde.

Tot gisteren, toen op Facebook twee video’s verschenen waarin de vrouw - Barbara heet ze, zo weten we nu - samen met haar neef Alex en zijn vrouw Dyane hun kant van het verhaal doen. Naar eigen zeggen trokken ze op 1 april naar het Brusselse park om er iets te drinken en van de zon te genieten. Het trio is niet te spreken over de politiecharge die er ‘s avonds plaatshad om het park te ontruimen.

Waterkanon

Barbara, die toegeeft dat ze had gedronken, vertelt dat ze doorweekt was na een actie met het waterkanon. “Spontaan deed ik mijn t-shirt uit, want ik had het koud.” De vrouw wou het kledingstuk uitwringen, maar werd omvergelopen door een politiepaard. “Ik had zelfs niet de tijd om mij om te draaien of te zien wat er aan de hand was”, vertelt Barbara. “Ik was meteen knock-out.” Ze herinnert zich nog dat er mensen rondom haar stonden, maar voor de rest is alles vaag.

Quote Gelukkig kan ik nog stappen. Dit had fataal kunnen aflopen. Ik heb zéér veel geluk gehad. Barbara

De vrouw werd door vrienden naar huis gebracht en bracht de afgelopen dagen al rustend door. Barbara heeft niks gebroken, maar haar rechterzijde staat wel vol blauwe plekken. Ze heeft last van duizeligheid en heeft pijn aan haar schouder. Naar eigen zeggen zal ze zich nog laten onderzoeken door een dokter. “Gelukkig kan ik nog stappen. Dit had fataal kunnen aflopen. Ik heb zéér veel geluk gehad”, beseft Barbara.

Het is vooral de neef van de vrouw die in beide filmpjes het woord neemt. Hij is furieus en trekt bijzonder hard van leer tegen de autoriteiten. Onder anderen premier Alexander De Croo (Open Vld), minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Brussels burgemeester Philippe Close (PS) moeten het ontgelden. De man haalt ook fel uit naar de politie en de “pseudo-virologen”. De maatregelen die tegen het coronavirus worden genomen, trekt hij in twijfel. De pandemie zelf neemt hij ook op de korrel.

Het is de neef van Barbara die dreigt met juridische stappen tegen de politie en de autoriteiten. De man spreekt zelfs van “poging tot moord”.

Bekijk hier het volledige gesprek: