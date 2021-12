Vrouw die gebouw Vlaamse regering binnendrong, meegenomen voor verhoor

De politie van Leuven klopte zaterdagavond, 96 uur na haar ongewenst bezoek in het Errerahuis, aan bij Marie op haar kot in Leuven. Ze namen de Leuvense mee voor verhoor en haar smartphone werd in beslag genomen. Ondertussen zou er een onderzoek lopende zijn, nadat ze dinsdag na een betoging in Brussel op goed geluk de ambtswoning van minister-president Jan Jambon (N-VA) binnenwandelde. Ze wilde er naar eigen zeggen een minister spreken om het huidige coronabeleid aan de kaak te stellen. Toen er niemand aanwezig bleek, kon Marie er ongestoord filmpjes maken en tot haar eigen jolijt een persconferentie in scene zetten. “Ik heb mijn verhaal gedaan aan de agenten en zij toonden begrip voor de situatie. Mijn gsm heb ik met plezier afgegeven, net als de Europese vlag die ik er had gevonden. Het verhoor heeft ongeveer anderhalf uur geduurd, maar ik ben er gerust in dat ik niets verkeerd heb gedaan.”