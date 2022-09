Vrijwilligers ruimen zwerfvuil in kader van World Cleanup Day

Brussel Opnieuw brand in leegstaand kantoorge­bouw

In de Kolonel Bourgstraat in Evere heeft zondagnamiddag een brand gewoed in een leegstaand kantoorgebouw. Daarbij vielen geen gewonden maar de schade in het gebouw is aanzienlijk. Vermoedelijk is het vuur veroorzaakt door krakers, aldus de brandweer. Het is immers niet de eerste keer dat het gebouw gekraakt wordt en er brand ontstaat.

11 september