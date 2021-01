Vrijspraak voor niet dragen van mondmasker: “Strijdig met de grondwet”

Anderlecht Ondanks corona blijft Cultureg­hem de Abat­toir-markthal­len inpalmen. “Ons credo luidt nog steeds: iedereen is welkom”

19 januari In normalere tijden zet Cultureghem uiteenlopende middelen in om van de markthallen op de Abattoir-site in de Anderlechtse Kuregemwijk een open en warme ontmoetingsplek te maken. Corona zet hun werking al een tijdlang een flinke hak, maar dat laten coaches Barbara Luypaert en Victoria De Brabandere niet te zeer aan hun hart komen. Een plek delen om ontmoetingen te creëren blijft aan de basis liggen van Cultureghem, en in tijden van afstand is hun filosofie des te pertinenter. Toch zorgde corona noodgedwongen voor andere acties. “Onze focus lag op voedsel delen, maar we zijn geen voedselbank.”