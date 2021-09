Vrijdag de 13e brengt Brusselse geen ongeluk, met Lottowinst van meer dan 1 miljoen euro

Brussels Gewest Gewonde bij schietpar­tij in Sint-Joost-ten-No­de: gemeentes vragen federale steun

8 september In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is maandagavond omstreeks 19.00 uur een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer was een omstaander en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Volgens de gemeentes Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek is het de hoogste tijd dat het federale niveau optreedt tegen de overlast rond het Noordstation.