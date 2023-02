Vrienden houden afscheidsplechtigheid in KVS voor overleden RITCS-student (22): “Hij probeerde zoveel mogelijk uit het leven te halen”

Migratie­ach­ter­gron­den laten zich voelen in scholen: “Nederland­se les voor het eerst populair­der, dan Franse”

In Vilvoorde, Machelen, Zaventem en Kraainem wonen meer mensen met een migratieachtergrond dan met een Belgische. In Machelen is het aantal mensen met een andere achtergrond in dertig jaar tijd zelfs vertienvoudigd, en dat zorgt voor heel wat uitdagingen in scholen. “Les geven is veel meer belastend geworden”, klinkt het.