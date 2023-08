Vrederechter beslist dat asielzoekers kraakpand in Wetstraat moeten verlaten

“Onbekende man in kanaal werd niet vermoord”

De Brusselse brandweer heeft vrijdagmorgen omstreeks 8.05 uur een duikersploeg laten uitrukken om een man te redden in het Brusselse kanaal, maar tevergeefs. Hoe de persoon in het water is verzeild, is niet geweten. De resultaten van de autopsie wijzen uit dat het niet om moord lijkt te gaan.