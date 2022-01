Vrachtwagen zakt in zinkgat in Anderlecht

Brussel Oudste platenzaak van Brussel zwaait deuren opnieuw open: “Collectie van meer dan 150.000 platen”

In hartje Brussel is de legendarische platenzaak Juke Box Shop deze maand heropend na een driejarige hiatus. Uitbater Jean-Pierre Delabelle (69), een vinylancien die tot over de landsgrenzen gerespecteerd wordt, start aan een nieuw hoofdstuk.

17 januari