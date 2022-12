Voorontwerp groener Flageyplein goedgekeurd

Brussel Eerste publieke openlucht­zwem­bad in Brussel komt op Abat­toir-si­te

De Brusselse regering heeft finaal het licht op groen gezet voor een publiek openluchtzwembad. Dat wordt een binnen-en buitenzwembad op het dak van de Abattoir-site in Anderlecht. Ook de Vlaamse regering springt mee in het verhaal. Er is wel nog geen concrete timing bekend over de uitvoering van het project.

16:20