Voormalige hoofdzetel Glaverbel wordt beschermd monument

TV Streamz lanceert trailer van nieuwe docu 'Is Crypto het Nieuwe Goud?’, van zelfde makers als ophefmaken­de ‘FIRE’

Streamz lost de trailer van de vierdelige documentairereeks ‘Is crypto het nieuwe goud?’ De reeks volgt negen Vlamingen en vier experten in de mysterieuze wereld van cryptovaluta en NFT’s. Ze geven elk een kritische blik op de unieke en bijzondere digitale munt. Maak kennis met de crypto-aanhangers die hun succes en tegenslagen delen. “In 2017 hebben we al onze bezittingen verkocht en dan zijn we voor bitcoin gegaan", klinkt het bij Didi Taihuttu.

5 december